В Іспанії ув’язнили 6 шахраїв, що продавали підробки відомих полотен

В Іспанії засудили до різних термінів позбавлення волі шістьох шахраїв, які онлайн продавали підробки полотен низки художників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Поліція Валенсії вилучила 27 полотен, з яких 18 були грубими підробками, у тому числі робіт таких митців як Франсіско-Хосе де Гоя, Хосе-Бен’юре і Гіла та Ніколаса Фалько.

Фото: Generalitat Valenciana

Розслідування почали після появи сумнівів щодо походження полотна Фалько "Поклоніння волхвів", яку придбали за 18 тисяч євро і потім перепродали за 45 тисяч.

Картина, яку видавали за оригінал XVI століття, виявилася підробкою. Так поліція вийшла на компанію шахраїв, які виставили на продаж понад 30 полотен.

Фото: Generalitat Valenciana

Разом з картинами, які продавали загалом за 1,2 млн євро, поліція виявила сфальсифіковані сертифікати про справжність полотен. За підробку картини "Непорочне зачаття" де Гоя шахраї хотіли 900 тисяч євро.

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"Методи фальсифікації були дуже простими, як наклеювання невеликого шматка паперу над підписом для його заміни на інший, повторне використання полотна та імітація потрісканої фарби шляхом припалювання полотна паяльною лампою", - йдетьяс у заяві регіонального уряду Валенсії.

Загалом у справі судили 7 осіб за звинуваченнями у шахрайстві. Трьом присудили по 10 місяців в’язниці, трьом - по три, ще одного виправдали.

Раніше у березні поліція Валенсії вилучила три підробки полотен Гої, Ель Греко та Амедео Модільяні, які продавали на чорному ринку за 12,5 млн євро.