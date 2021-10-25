В Іспанії ув’язнили 6 шахраїв, що продавали підробки відомих полотен
В Іспанії засудили до різних термінів позбавлення волі шістьох шахраїв, які онлайн продавали підробки полотен низки художників.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.
Поліція Валенсії вилучила 27 полотен, з яких 18 були грубими підробками, у тому числі робіт таких митців як Франсіско-Хосе де Гоя, Хосе-Бен’юре і Гіла та Ніколаса Фалько.
Розслідування почали після появи сумнівів щодо походження полотна Фалько "Поклоніння волхвів", яку придбали за 18 тисяч євро і потім перепродали за 45 тисяч.
Картина, яку видавали за оригінал XVI століття, виявилася підробкою. Так поліція вийшла на компанію шахраїв, які виставили на продаж понад 30 полотен.
Разом з картинами, які продавали загалом за 1,2 млн євро, поліція виявила сфальсифіковані сертифікати про справжність полотен. За підробку картини "Непорочне зачаття" де Гоя шахраї хотіли 900 тисяч євро.
"Методи фальсифікації були дуже простими, як наклеювання невеликого шматка паперу над підписом для його заміни на інший, повторне використання полотна та імітація потрісканої фарби шляхом припалювання полотна паяльною лампою", - йдетьяс у заяві регіонального уряду Валенсії.
Загалом у справі судили 7 осіб за звинуваченнями у шахрайстві. Трьом присудили по 10 місяців в’язниці, трьом - по три, ще одного виправдали.
Раніше у березні поліція Валенсії вилучила три підробки полотен Гої, Ель Греко та Амедео Модільяні, які продавали на чорному ринку за 12,5 млн євро.