В Испании вынесли приговор 6 мошенникам, продававшим подделки известных полотен

В Испании приговорили к различным срокам лишения свободы шестерых человек, которые онлайн продавали подделки полотен ряда художников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Полиция Валенсии изъяла 27 полотен разных художников, из которых 18 оказались грубыми подделками, в том числе работ Франсиско Хосе де Гоя, Хосе-Беньюре и Гила и Николаса Фалько.

Фото: Generalitat Valenciana

Расследование начали после появления сомнений относительно происхождения полотна Фалько "Поклонение волхвов", которое приобрели за 18 000 евро и затем перепродали за 45 000.

Картина, которую выдавали за оригинал XVI века, оказалась подделкой. Так полиция вышла на компанию мошенников, которые выставили на продажу более 30 полотен.

Фото: Generalitat Valenciana

Вместе с картинами, которые продавали всего за 1,2 млн евро, полиция обнаружила сфальсифицированные сертификаты о подлинности полотен. За подделку картины "Непорочное зачатие" де Гоя мошенники хотели 900 000 евро.

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"Методы фальсификации были очень простыми, как наклеивание небольшого куска бумаги над подписью для её замены на другую, повторное использование полотна и имитация потрескавшейся краски путем прижигания полотна паяльной лампой", - сообщают в заявлении регионального правительства Валенсии.

Всего по делу судили 7 человек. Трем присудили по 10 месяцев тюрьмы, трем - по три, еще одного оправдали.

Ранее в марте полиция Валенсии изъяла три подделки полотен Гойи, Эль Греко и Амедео Модильяни, которые продавали на черном рынке за 12,5 млн евро.