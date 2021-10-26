В Україну приїде глава МЗС Швейцарії

В Україну цього тижня з офіційним візитом прибуде віцепрезидент Федеральної ради, керівник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Про це йдеться у заяві пресслужби посольства Швейцарії в Україні, що є у розпорядженні "Європейської правди".

27 жовтня Кассіс спершу прибуде до Одеси і 28 жовтня - до Києва, де зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

29 жовтня Кассіс та прем’єр-міністр України розпочнуть процес підготовки до п’ятої Конференції з питань реформ в Україні, що має відбутись в 2022 році у Лугано.

Разом з Ігнаціо Кассісом прибудуть двоє членів Національної ради (нижньої палати парламенту) - Крістін Бадерчер з комітету з фінансів і зовнішньої політики та Ларс Гугісберг з фінансового комітету.