Глава МОЗ Чехії назвав ситуацію в країні "епідемією невакцинованих"

Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех назвав нинішнє поширення коронавірусу в країні епідемією нещеплених.

Про це пише Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

"Ми перебуваємо у сценарії ризику, це безперечно", – сказав Войтех, розкритикувавши тих мешканців, які відмовляються від вакцинації.

Міністр вважає, що якщо кількість вакцинованих досягне 90%, усі антипандемічні заходи можна буде скасувати.

Він додав, що зараз хвороба поширюється переважно серед молоді. "Вірус поширюється не виключно серед молодого населення, але вірусне навантаження зростає навіть у категорії середнього віку до 50 років", – сказав він.

Директор Чеського Інституту інформації та статистики охорони здоров’я Ладіслав Душек заявив, що близько 75% нових випадків зараження зафіксовані у невакцинованих.

За його оцінками, найближчими днями може бути в середньому близько 5000 випадків зараження на день, а на піковій фазі — понад 7000.

У понеділок у Чехії було зареєстровано 4262 нових випадки зараження, що є значним збільшенням (на 1733) порівняно з даними тиждень тому. Вперше з травня понад 1000 пацієнтів з коронавірусом опинилися в лікарнях, 156 з яких у важкому стані.