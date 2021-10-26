Глава Минздрава Чехии назвал ситуацию в стране "эпидемией невакцинированных"

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал нынешнее распространение коронавируса в стране эпидемией непривитых.

Об этом пишет Aktuality, сообщает "Европейская правда".

"Мы находимся в сценарии риска, это безусловно", - сказал Войтех, раскритиковав тех жителей, которые отказываются от вакцинации.

Министр считает, что если количество вакцинированных достигнет 90%, то все антипандемические меры можно будет отменить.

Он добавил, что сейчас болезнь распространяется преимущественно среди молодежи. "Вирус распространяется не только среди молодого населения, но вирусная нагрузка возрастает даже в категории среднего возраста до 50 лет", - сказал он.

Директор Чешского Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек заявил, что около 75% новых случаев заражения зафиксированы у невакцинированных.

По его оценкам, в ближайшие дни может быть в среднем около 5000 случаев заражения в день, а на пиковой фазе – более 7000.

В понедельник в Чехии было зарегистрировано 4262 новых случая заражения, что является значительным увеличением (на 1733) по сравнению с данными неделю назад. Впервые с мая более 1000 пациентов с коронавирусом оказались в больницах, 156 из которых находятся в тяжелом состоянии.