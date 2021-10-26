У Молдові схвалили щеплення вакциною Pfizer підлітків з 12 років

Агентство ліків Молдови 25 жовтня схвалило початок вакцинації від коронавірусу підлітків із 12 років.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Newsmaker.

Більшістю голосів 25 жовтня комісія агентства ліків схвалила внесення змін до сертифікатів щодо реєстрації вакцин. Таким чином, члени комісії розширили показання до застосування вакцини Comirnaty компанії Pfizer-BioNTech, включивши до них вакцинацію цим препаратом дітей віком від 12 років.

На початку вересня лікар-епідеміолог Національного агентства громадського здоров'я В'ячеслав Гуцу розповів, що ініціативу вакцинувати підлітків схвалили в Нацагентстві, спираючись на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і передали до міністерства охорони здоров'я. Дітей з 12 років вакцинуватимуть лише після письмового дозволу батьків або законних опікунів та у їх присутності. За словами Гуцу, фахівці рекомендують щепити спочатку підлітків, які схильні до ризику ускладнення через COVID-19 і перебувають на обліку у сімейного лікаря.

Однак потім у МОЗ заявили, що поки не розглядають цей варіант, а рішення Нацагентства має рекомендаційний характер.

Нещодавно держсекретар міністерства охорони здоров'я Світлана Ніколаєску сказала, що, на відміну від попередньої хвилі пандемії, зараз у два рази збільшилася кількість дітей, інфікованих коронавірусом, і влада розглядає можливість розпочати вакцинацію дітей.

"У нас поки що немає серйозних випадків, але цю тему вивчає Національна експертна рада вакцинації, яка вже дала деякі рекомендації міністерству охорони здоров'я. Цілком імовірно, що найближчим часом ми запропонуємо батькам таку можливість", — сказала Ніколеєску 20 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів.

Як заявив 25 жовтня мер Кишинева Іон Чебан після засідання муніципальної комісії з надзвичайних ситуацій, останнім часом зростає кількість дітей, які захворіли на коронавірус. "У Молдові близько 21 тис. дітей захворіли на COVID-19, це 6,5% усіх хворих на коронавірус. Половина з них, тобто 10 268 осіб, — підлітки від 12 до 16 років", — сказав Чебан.