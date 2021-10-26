В Молдове одобрили прививки вакциной Pfizer подростков с 12 лет

Агентство по лекарствам Молдовы 25 октября одобрила начало вакцинации от коронавируса подростков с 12 лет.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Newsmaker.

Большинством голосов 25 октября комиссия агентства по лекарствам одобрила внесение изменений в сертификаты относительно регистрации вакцин. Таким образом, члены комиссии расширили показания к применению вакцины Comirnaty компании Pfizer-BioNTech, включив в них вакцинацию этим препаратом детей в возрасте от 12 лет.

В начале сентября врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Вячеслав Гуцу рассказал, что инициативу вакцинировать подростков одобрили в Нацагентстве, опираясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и передали в министерство здравоохранения. Детей с 12 лет будут вакцинировать только после письменного разрешения родителей или законных опекунов и в их присутствии. По словам Гуцу, специалисты рекомендуют прививать сначала подростков, которые подвержены риску осложнения из-за COVID-19 и состоят на учете у семейного врача.

Однако затем в Минздраве заявили, что пока не рассматривают этот вариант, а решение Нацагентства носит рекомендательный характер.

Недавно госсекретарь министерства здравоохранения Светлана Николаевеску сказала, что в отличие от предыдущей волны пандемии сейчас в два раза увеличилось количество детей, инфицированных коронавирусом, и власти рассматривают возможность начать вакцинацию детей.

"У нас пока нет серьезных случаев, но эту тему изучает Национальный экспертный совет вакцинации, который уже дал некоторые рекомендации министерству здравоохранения. По всей вероятности, в ближайшее время мы предложим родителям такую ​​возможность", — сказала Николееску 20 октября, отвечая на вопросы журналистов.

Как заявил 25 октября мэр Кишинева Ион Чебан после заседания муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в последнее время растет количество заболевших коронавирусом детей. "В Молдове около 21 тыс. детей заболели COVID-19, это 6,5% всех больных коронавирусом. Половина из них, то есть 10 268 человек — подростки от 12 до 16 лет", — сказал Чебан.