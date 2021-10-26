В ЄС попереджають про серйозний сезон грипу

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) попередив про важкий сезон грипу, який у поєднанні з пандемією коронавірусу, що триває, може створити навантаження на системи охорони здоров'я ЄС.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Центр заявив, що у Хорватії циркуляція грипу вже подолала сезонний поріг "незвичайно рано".

Тим часом найбільш поширений цього року штам A (H3N2) більше вражає людей похилого віку і пов'язаний зі зниженням ефективності вакцини проти грипу.

"Раннє виявлення цього підтипу вказує на те, що майбутній сезон грипу може бути серйозним", - сказав глава програми ECDC з грипу Пасі Пенттінен.

ECDC зазначив, що обмеження, пов'язані з пандемією, протягом минулорічного сезону грипу майже усунули поширення хвороби в ЄС. Також зазначається, що такі заходи, як маски та дистанціювання, були ефективними проти грипу.

Тим часом, вакцинація проти коронавірусу та грипу забезпечує захист від тяжких форм захворювань, додав Пенттінен. Це особливо важливо для тих, хто працює у сфері охорони здоров'я та в будинках для людей похилого віку.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів погодило застосування бустерної дози вакцини компанії Moderna - Spikevax - для осіб віком від 18 років.