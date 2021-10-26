В ЕС предупредили о серьезном сезоне гриппа

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупредил о тяжелом сезоне гриппа, который в сочетании с продолжающейся пандемией коронавируса может создать нагрузку на системы здравоохранения ЕС.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Центр заявил, что в Хорватии циркуляция гриппа уже преодолела сезонный порог "необычно рано".

Между тем, наиболее распространенный в этом году штамм A (H3N2) больше поражает пожилых людей и связан со снижением эффективности вакцины против гриппа.

"Раннее обнаружение этого подтипа указывает на то, что предстоящий сезон гриппа может быть серьезным", - сказал глава программы ECDC по гриппу Паси Пенттинен.

ECDC отметил, что ограничения, связанные с пандемией, в течение прошлогоднего сезона гриппа почти устранили распространение болезни в ЕС. Также отмечается, что такие меры, как маски и дистанцирование, были эффективными против гриппа.

Между тем, вакцинация против коронавируса и гриппа обеспечивает защиту от тяжелых форм заболеваний, добавил Пенттинен. Это особенно важно для тех, кто работает в сфере здравоохранения и в домах престарелых.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам согласовало применение бустерной дозы вакцины компании Moderna - Spikevax - для лиц в возрасте от 18 лет.