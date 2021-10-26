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Регулятор ЄС підтримав застосування бустерної дози вакцини Moderna

Вівторок, 26 жовтня 2021, 08:10

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) погодило застосування бустерної дози вакцини компанії Moderna від коронавірусу - Spikevax - для осіб віком від 18 років.

Як пише "Європейська правда", про своє рішення європейський регулятор повідомив у понеділок.

Вакцину Spikevax  зазвичай вводять у вигляді двох доз з інтервалом приблизно чотири тижні людям віком від 12 років і старшим.

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Агентство навело дані, згідно з якими бустерні дози, призначені людям через шість-вісім місяців після другої дози, коли рівень антитіл у них знижувався, служили для відновлення захисту їх імунної системи.

За повідомленням агентства, ця ревакцинація проводиться половиною дози, яка зазвичай призначається дорослим.

EMA додало, що рівень безпечності бустерної дози відповідає рівню другої дози.

"Ризик запальних захворювань серця або інших дуже рідкісних побічних ефектів після ревакцинації ретельно відстежується", - сказали в EMA, додавши, що вони продовжать оцінку безпеки та ефективності вакцини.

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На початку жовтня регуляторний орган випустив аналогічні рекомендації для бустерних щеплень для вакцини BioNTech/Pfizer.

Національні органи громадського охорони здоров'я у Європі видають офіційні рекомендації відповідно до рекомендацій європейського регулюючого органу.

У понеділок Moderna також оголосила, що її вакцина від COVID-19 безпечна та ефективна для дітей віком від шести до 11 років.

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Вакцини Коронавірус
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