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У Британії найбільша кількість пов'язаних з коронавірусом смертей з березня

Вівторок, 26 жовтня 2021, 18:54

У Великій Британії зареєстровано 263 випадки смерті протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус - це найвищий щоденний показник з 3 березня.

Такі дані наводить ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Цифри щоденних смертей зазвичай вищі у вівторок через затримки реєстрації у вихідні.

Через технічні проблеми сьогоднішні цифри також включають смертельні випадки та випадки захворювання в Уельсі за 72-годинний період.

Проте, загальна кількість смертей, зареєстрованих за останні сім днів, зросла на 7,8% у порівнянні з попереднім тижнем.

Також зареєстровано ще 40 954 випадки зараження, що трохи більше за вчорашній показник у 36 567 випадків. До сьогодні кількість нових випадків знижувалася чотири дні поспіль.

Загальна кількість випадків, зареєстрованих за останні сім днів, трохи знизилася – на 0,4% – у порівнянні з попереднім тижнем.

Близько 86,5% населення Британії віком від 12 років одержали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 79,3% одержали дві дози.

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Велика Британія Коронавірус Епідемія у цифрах
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