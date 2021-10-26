В Британии наибольшее количество связанных с коронавирусом смертей с марта

В Великобритании зарегистрировано 263 случая смерти в течение 28 дней после положительного теста - это самый высокий ежедневный показатель с 3 марта.

Такие данные приводит ВВС, сообщает "Европейская правда".

Цифры ежедневных смертей обычно выше во вторник из-за задержек регистрации на выходных.

Из-за технических проблем сегодняшние цифры также включают смертельные случаи и случаи заболевания в Уэльсе за 72-часовой период.

Однако общее количество смертей, зарегистрированных за последние семь дней, выросло на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей.

Также зарегистрировано еще 40 954 случая заражения, что немного больше вчерашнего показателя в 36 567 случаев. До сегодняшнего дня количество новых случаев снижалось четыре дня подряд.

Общее количество случаев, зарегистрированных за последние семь дней, немного снизилось - на 0,4% - по сравнению с предыдущей неделей.

Около 86,5% населения Великобритании в возрасте от 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, а 79,3% получили две дозы.