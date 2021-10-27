Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Засідання комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться у Вашингтоні

Середа, 27 жовтня 2021, 10:57

Дату наступного засідання комісії стратегічного партнерства Україна-США вже визначили, але поки не розголошують; зустріч відбудеться у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 27 жовтня у відповідь на запитання ЗМІ сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Дата визначена, ми незабаром її анонсуємо спільно зі Сполученими Штатами. Засідання відбудеться у Вашингтоні. Відповідно, це буде мій візит до (держсекретаря США) Ентоні Блінкена. Але я не полечу туди один - оскільки йдеться про засідання комісії, це буде серйозний складний візит, полетять представники різних міністерств і відомств. Я буду не єдиним членом уряду", - сказав він.

Дмитро Кулеба додав, що зараз завершується опрацювання спільної оновленої Хартії стратегічного партнерства, яку доручили ухвалити президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський.

Про те, чого чекати від відносин Україна-США до кінця строку Байдена, дивіться у розмові "Європейської правди" з експертом-американістом Володимиром Дубовиком, або читайте її у текстовому форматі.

Читайте також: "Джавеліни", "Північний потік-2" та майбутнє Києва у НАТО: інтерв'ю посла України в США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС США
powered by lun.ua

Статті

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України

1-12 листопада у шотландському місті Глазго відбудеться головна подія року щодо міжнародних кліматичних переговорів. З чим прибуде туди Україна?
28 жовтня 2021 — Тамара Кутонова, Юрій Панченко

Атака на прем'єра: як Польща оновлювала уряд і які наслідки це матиме

Зміни в польському уряді спростовують чутки про швидкі перевибори. Але одночасно вони свідчать про нові тенденції, в тому числі небезпечні для України.
27 жовтня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко