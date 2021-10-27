Засідання комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться у Вашингтоні

Дату наступного засідання комісії стратегічного партнерства Україна-США вже визначили, але поки не розголошують; зустріч відбудеться у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 27 жовтня у відповідь на запитання ЗМІ сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Дата визначена, ми незабаром її анонсуємо спільно зі Сполученими Штатами. Засідання відбудеться у Вашингтоні. Відповідно, це буде мій візит до (держсекретаря США) Ентоні Блінкена. Але я не полечу туди один - оскільки йдеться про засідання комісії, це буде серйозний складний візит, полетять представники різних міністерств і відомств. Я буду не єдиним членом уряду", - сказав він.

Дмитро Кулеба додав, що зараз завершується опрацювання спільної оновленої Хартії стратегічного партнерства, яку доручили ухвалити президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський.

Про те, чого чекати від відносин Україна-США до кінця строку Байдена, дивіться у розмові "Європейської правди" з експертом-американістом Володимиром Дубовиком, або читайте її у текстовому форматі.

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