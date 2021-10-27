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Заседание комиссии стратегического партнерства Украина-США пройдет в Вашингтоне

Среда, 27 октября 2021, 10:57

Дату следующего заседания комиссии стратегического партнерства Украина-США уже определили, но пока не разглашают; встреча состоится в Вашингтоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 27 октября в ответ на вопросы СМИ сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Дата определена, мы вскоре ее анонсируем совместно с Соединенными Штатами. Заседание состоится в Вашингтоне. Соответственно, это будет мой визит к (госсекретарю США) Энтони Блинкену. Но я полечу туда не один – поскольку речь идет о заседании комиссии, это будет серьезный сложный визит, полетят представители разных министерств и ведомств. Я буду не единственным членом правительства", - сказал министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что сейчас завершается проработка совместной обновленной Хартии стратегического партнерства, которую поручили принять президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

О том, чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена, смотрите разговор "Европейской правды" с экспертом-американистом Владимиром Дубовиком или читайте его в текстовом формате.

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МИД США
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