Франція достроково підвищить мінімальну зарплату, щоб заспокоїти протести

Уряд Франції перенесе заплановане підвищення мінімальної заробітної плати з січня на грудень, щоб послабити кризу вартості життя, яка спричинила одні з наймасштабніших за останні роки заворушень.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує France 24.

Останніми тижнями уряд зіткнувся з низкою демонстрацій, які спочатку були спричинені недостатнім фінансуванням шкіл, але згодом переросли в ширші протести.

Зазвичай мінімальну заробітну плату у Франції підвищують 1 січня з урахуванням інфляції. Однак цього разу уряд підвищить її на 1,6% уже в грудні, повідомив міністр праці Жан-П'єр Фаранду на пресконференції.

Після підвищення місячна мінімальна зарплата становитиме 1502 євро після сплати податків – на 24 євро більше, ніж зараз. Попереднє підвищення відбулося в червні: тоді мінімальну зарплату збільшили на 35 євро у відповідь на прискорення інфляції.

Уряд занепокоєний зростанням соціальної напруженості за п'ять місяців до президентських виборів, на яких, згідно з опитуваннями, лідирує ультраправа політикиня Марін Ле Пен.

Запропоноване підвищення не відповідає вимогам профспілок. Найбільша профспілкова конфедерація Франції CFDT вимагає збільшити мінімальну зарплату на 100 євро, тоді як ліва профспілка CGT наполягає на підвищенні на 10%, тобто приблизно на 150 євро на місяць.

"Це друге за розміром підвищення за останні 20 років, тому не варто його зневажати", – заявив глава уряду Себастьєн Лекорню журналістам після зустрічі з представниками профспілок та об'єднань роботодавців.

Голова CFDT Маріліз Леон після зустрічі назвала підвищення "недостатнім". Очільниця CGT Софі Біне охарактеризувала його як "крихти" і додала: "Ми прийшли сюди не для того, щоб просити милостиню". Біне також закликала провести нові акції протесту 17 листопада.

Нагадаємо, під час протестів 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. Зокрема, у місті Лімож згоріла будівля мерії, яку підпалили демонстранти. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.