У Вірменії двоє російських військових побили українця: їх взяли під варту

У Вірменії затримали двох російських військовослужбовців за підозрою у побитті громадянина України в місті Гюмрі.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Потерпілий, громадянин України Дмитро Самуеленко, звернувся до правоохоронців із заявою про те, що його побили двоє російських військових у районі Ані міста Гюмрі. Інцидент стався близько місяця тому.

У Слідчому комітеті Вірменії повідомили, що за фактом побиття відкрили провадження за статтею про застосування фізичного насильства групою осіб та призначили судово-медичну експертизу.

Двох військовослужбовців російської військової бази в Гюмрі взяли під варту за обвинуваченням у заподіянні легких тілесних ушкоджень. Наразі вони перебувають у вірменській пенітенціарній установі.

Причини конфлікту, зокрема те, чому російські військові побили українця, поки невідомі.

Це не перший нещодавній інцидент за участю російських військовослужбовців у Вірменії. Нещодавно правозахисник Артур Сакунц повідомив про інший випадок побиття та приниження молодого чоловіка російськими військовими. Правоохоронці поки не повідомляють подробиць цього інциденту.

Нагадаємо, торік у серпні вірменська партія "В ім'я Республіки" та її прихильники вимагали виведення російських військовослужбовців з військової бази в Гюмрі.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у 2023 році говорив, що не бачить переваг у тривалій присутності російських військових баз в країні, оскільки РФ не виконала своїх союзницьких зобов’язань.