“Темна конячка” президентських перегонів у Франції: хто такий Ерік Земмур

Останні соцопитування для газети Le Monde демонструють, що головним суперником чинного президента Франції Еммануеля Макрона може стати досі невідомий більшості українців Ерік Земмур – політичний коментатор, письменник та есеїст, якого відносять до правого спектра.

За нього готові у першому турі проголосувати 16-16,5% респондентів – проти 15-16% за Ле Пен. А відповідно, станом на зараз саме Земмур має найкращі шанси опонувати Макрону в другому турі.

Хто ж такий Ерік Земмур та що допомогло йому несподівано наздогнати у рейтингах "важковаговика" Марін Ле Пен? Про це читайте в цікавій статті журналістки "Європейської правди" Марії Ємець Фанат Путіна, ворог мігрантів: хто такий Ерік Земмур і чому він може кинути виклик Макрону.

Еріку Земмуру 63 роки. Він народився у місті Монтрей, що в департаменті Сена-Сен-Дені, північному передмісті Парижа, в родині мігрантів з Алжиру єврейського походження. Саме тому він називає себе "французом берберського походження".

Він закінчив Паризький інститут політології, працював у медіа: Quotidien de Paris та Le Figaro, але відомим став у 2000 роках завдяки ефірам на телеканалі France 2, а в останні два роки вів ефіри на телеканалі з правим ухилом CNews.

Попри власне походження, Земмур є різким критиком імміграції. Він заявляв, що хоче спинити потік мігрантів, особливо, якщо це люди з цивілізації, що дуже відрізняється від французької.

Загалом, Земмур прославився низкою скандальних заяв. Наприклад, французькі ЗМІ він називав "пропагандистською машиною, що ненавидить Францію".

В одному з останніх публічних виступів він критикував освітню систему, стверджуючи, що вона "інфільтрована марксизмом, антирасизмом та ЛГБТ-ідеологією".

Ерік Земмур різко критикує Брюссель та висловлює компліменти Лондону за Brexit, хоча й каже при цьому, що не прагне виходу Франції з ЄС.

Земмур вважає НАТО "нездатним протидіяти сучасним загрозам", називає його "жандармом Заходу, що втручається у справи всього світу" і взагалі не бачить у ньому необхідності та заявляє, що Франції варто було би вийти з Альянсу.

Ерік Земмур є відкритим симпатиком Владіміра Путіна і щиро захоплюється ним.

У 2018 році на запитання в ефірі про те, кого б він навів як приклад лідера, що захищає свою державу всупереч усьому, Земмур назвав Путіна.

Що Ерік Земмур говорив про Україну та чи стане він реальним конкурентом Макрона, читайте в матеріалі Марії Ємець Фанат Путіна, ворог мігрантів: хто такий Ерік Земмур і чому він може кинути виклик Макрону.