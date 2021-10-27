У найбільшій фракції Європарламенту підтримують фінансування бар’єра на кордоні Литви з Білоруссю

Лідер фракції "Європейської народної партії" у Європарламенті Манфред Вебер висловився на підтримку ідеї про те, що Євросоюз міг би надати кошти для фінансування бар'єра на литовсько-білоруському кордоні для запобігання нелегальній міграції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після останнього саміту висловилася проти цього.

Манфред Вебер у коментарі LRT сказав, що йому незрозумілі аргументи проти надання коштів на такий проєкт, він вбачає у цьому подвійні стандарти та спробує з однопартійцями переконати Єврокомісію.

"Ми не розуміємо, чому ЄС не може фінансувати спорудження фізичного бар’єру на кордоні з Білоруссю. Ми знаємо про загрози - це гібридна війна Лукашенка не лише проти Литви, а й всього блоку, тож ми повинні захищатися. Прем’єрка Інгріда Шимоніте і глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс належать до нашої політичної родини, ми підтримуємо литовських друзів і твердо переконані, що кошти на спорудження бар’єру потрібно надати", - цитує його LRT.

Він додав, що раніше, у 2015 році, коли Єврокомісія вирішила відмовитись від фінансування таких проєктів, ситуація була принципово інакшою, ніж зараз, коли білоруський режим створює фундаментальний виклик для ЄС.

"Я переконаний, що ми зможемо ініціювати дебати і обговорити там, що рішення не фінансувати бар’єри на кордонах не буде фінальним словом… "Ліве" крило має розуміти, що у нас всіх точно будуть великі проблеми і виклики, якщо з безпекою кордону нічого не робити", - зазначив Вебер.

Він додав, що хоча схвально ставиться до ідеї бар’єру, усвідомлює гуманітарний вимір питання.

"Ми не праві популісти - ми праві християнські демократи, а люди, які приходять туди на кордон - жертви. Наголошу, не вони є проблемою… Ми повинні подбати про них, - наголосив Вебер, зауваживши, що потрібно шукати правильне рішення між радикальними позиціями повної байдужості до долі мігрантів і, протилежною, що жодні бар’єри на кордоні взагалі не потрібні.

"Ми повинні шукати рішення посередині - що серйозний захист кордону є важливим, але й також взяти відповідальність за тих, хто вже потрапив на територію ЄС", - сказав Манфред Вебер.

Минулого тижня президент Литви заявив, що Євросоюзу необхідно переглянути підходи у сфері міграції та притулку, щоб бути готовим до сценарію, що наплив нелегальних мігрантів через Білорусь стане ще більшим.

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