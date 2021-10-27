В крупнейшей фракции Европарламента поддерживают финансирование барьера на границе Литвы с Беларусью

Лидер фракции "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфред Вебер высказался в поддержку идеи о том, что Евросоюз мог бы предоставить средства для финансирования барьера на литовско-белорусской границе для предотвращения нелегальной миграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после последнего саммита высказалась против этого.

Манфред Вебер в комментарии LRT сказал, что ему непонятны аргументы против предоставления средств на такой проект, он видит в этом двойные стандарты и попытается с однопартийцами убедить Еврокомиссию.

"Мы не понимаем, почему ЕС не может финансировать строительство физического барьера на границе с Беларусью. Мы знаем об угрозах - это гибридная война Лукашенко не только против Литвы, но и всего блока, поэтому мы должны защищаться. Премьер-министр Ингрида Шимоните и глава МИД Габриелюс Ландсбергис принадлежат к нашей политической семье, мы поддерживаем литовских друзей и твердо убеждены, что средства на строительство барьера нужно предоставить", - цитирует его LRT.

Он добавил, что ранее, в 2015 году, когда Еврокомиссия решила отказаться от финансирования таких проектов, ситуация была принципиально иной, чем сейчас, когда белорусский режим создает фундаментальный вызов для ЕС.

"Я убежден, что мы сможем инициировать дебаты и обсудить там, что решение не финансировать барьеры на границах не будет финальным словом… "Левое" крыло должно понимать, что у нас всех точно будут большие проблемы и вызовы, если с безопасностью границ ничего не делать", - отметил Вебер.

Он добавил, что хотя одобрительно относится к идее барьера, осознает гуманитарное измерение вопроса.

"Мы не правые популисты - мы правые христианские демократы, а люди, которые приходят туда на границу - жертвы. Отмечу, не они являются проблемой... Мы должны позаботиться о них", - подчеркнул Вебер, заметив, что нужно искать правильное решение между радикальными позициями полного безразличия к судьбе мигрантов и, противоположной, что никакие барьеры на границе вообще не нужны.

"Мы должны искать решение посередине - что серьезная защита границы важна, но также взять ответственность за тех, кто уже попал на территорию ЕС", - сказал Манфред Вебер.

На прошлой неделе президент Литвы заявил, что Евросоюзу необходимо пересмотреть подходы в сфере миграции и убежища, чтобы быть готовым к сценарию, что наплыв нелегальных мигрантов через Беларусь станет еще больше.

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