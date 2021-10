Єврокомісія виділила Молдові 60 млн євро на подолання газової кризи

Європейська комісія виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання кризи, яка виникла у країні у зв’язку з дефіцитом газу та складними переговорами з "Газпромом".

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Європейська комісія сьогодні виділила Молдові 60 мільйонів євро, щоб допомогти їй подолати нинішню енергетичну кризу", - йдеться у повідомленні.

the European Commission has today given #Moldova 60 million euro to help it cope with the current energy crisis

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у Брюсселі підтвердила виділення коштів.

«Хочу ще раз заявити про нашу повну підтримку Молдови. Засідання Ради асоціації ЄС-Молдова, яке пройде завтра, ще більше зміцнить нашу співпрацю. У цьому контексті Єврокомісія виділяє 60 млн євро, щоб допомогти Молдові впоратися із нинішньою енергетичною кризою», — написала фон дер Ляйєн у Twitter.

Happy to meet Moldovan PM @natgavrilita to reiterate our full support to Moldova.



Tomorrow’s 🇪🇺🇲🇩 Association Council will further strengthen our cooperation.



In this context, @EU_Commission is making available €60 million to help 🇲🇩 manage the current energy crisis. pic.twitter.com/2NkWX0efUu