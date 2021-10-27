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Єврокомісія виділила Молдові 60 млн євро на подолання газової кризи

Середа, 27 жовтня 2021, 16:52

Європейська комісія виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання кризи, яка виникла у країні у зв’язку з дефіцитом газу та складними переговорами з "Газпромом".

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Європейська комісія сьогодні виділила Молдові 60 мільйонів євро, щоб допомогти їй подолати нинішню енергетичну кризу", - йдеться у повідомленні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у Брюсселі підтвердила виділення коштів.

«Хочу ще раз заявити про нашу повну підтримку Молдови. Засідання Ради асоціації ЄС-Молдова, яке пройде завтра, ще більше зміцнить нашу співпрацю. У цьому контексті Єврокомісія виділяє 60 млн євро, щоб допомогти Молдові впоратися із нинішньою енергетичною кризою», — написала фон дер Ляйєн у Twitter.

Раніше в ЄС заявили, що підтримує Молдову, надаючи всю доступну технічну та фінансову підтримку, щоб допомогти впоратись з теперішньою кризою та визначити альтернативи, аби диверсифікувати  енергетичні поставки.

Нагадаємо, уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніколає Попеску у Києві заявив, що Україна співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання.

25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника, а не у Росії. Молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу.

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Молдова Енергетика
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