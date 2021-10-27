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Еврокомиссия выделила Молдове 60 млн евро на преодоление газового кризиса

Среда, 27 октября 2021, 16:52

Европейская комиссия выделила Молдове 60 миллионов евро на преодоление кризиса, возникшего в стране в связи с дефицитом газа и сложными переговорами с "Газпромом".

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Европейская комиссия сегодня выделила Молдове 60 миллионов евро, чтобы помочь ей преодолеть нынешний энергетический кризис", – говорится в сообщении.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей в Брюсселе подтвердила выделение средств.

"Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. Завтрашнее заседание Совета ассоциации ЕС-Молдова еще больше укрепит наше сотрудничество. В этом контексте Еврокомиссия выделяет 60 млн евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом", – написала фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее в ЕС заявили, что поддерживают Молдову, оказывая всю доступную техническую и финансовую поддержку, чтобы помочь справиться с нынешним кризисом и определить альтернативы, чтобы диверсифицировать энергетические поставки.

Напомним, правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Николае Попеску в Киеве заявил, что Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения.

25 октября Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика, а не в России. Молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на миллион кубометров природного газа.

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Молдова Энергетика
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