Еврокомиссия выделила Молдове 60 млн евро на преодоление газового кризиса

Европейская комиссия выделила Молдове 60 миллионов евро на преодоление кризиса, возникшего в стране в связи с дефицитом газа и сложными переговорами с "Газпромом".

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Европейская комиссия сегодня выделила Молдове 60 миллионов евро, чтобы помочь ей преодолеть нынешний энергетический кризис", – говорится в сообщении.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей в Брюсселе подтвердила выделение средств.

"Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. Завтрашнее заседание Совета ассоциации ЕС-Молдова еще больше укрепит наше сотрудничество. В этом контексте Еврокомиссия выделяет 60 млн евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом", – написала фон дер Ляйен в Twitter.

