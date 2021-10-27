Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Швеції третьою дозою вакцинуватимуть літніх людей і медперсонал

Середа, 27 жовтня 2021, 17:30

Швеція оголосила в середу, що запропонує бустерну дозу вакцини людям 65 років і старше, а також медичним працівникам і персоналу будинків престарілих.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише AP.

Міністр соціальних справ Лена Халленгрен заявила, що 1,5 мільйона шведів отримають бустерну дозу через шість місяців після другої дози. Йохан Карлсон, голова Агентства громадського здоров'я Швеції, додав, що зрештою всім у віці від 16 років запропонують додаткову дозу.

Швеція свого часу не закривала економіку, покладаючись на почуття громадянського обов’язку, щоб контролювати зараження. У вівторок країна повідомила про те, що смертність від хвороби перевищила 15 000.

У сусідній Данії третю дозу вакцини від коронавірусу запропонували людям похилого віку, персоналу медичних закладів і будинків престарілих, а також людям, які особливо схильні до ризику важкого перебігу хвороби і смерті.

Норвегія рекомендує жителям віком 65 років і старше отримувати бустерну дозу принаймні через шість місяців після другого щеплення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Атака на прем'єра: як Польща оновлювала уряд і які наслідки це матиме

Зміни в польському уряді спростовують чутки про швидкі перевибори. Але одночасно вони свідчать про нові тенденції, в тому числі небезпечні для України.
27 жовтня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Фанат Путіна, ворог мігрантів: хто такий Ерік Земмур і чому він може кинути виклик Макрону

Останні соцопитування демонструють, що головним суперником президента Макрона може стати Ерік Земмур – ще більш радикальний, аніж Марін Ле Пен.
27 жовтня 2021 — Марія Ємець, Європейська правда

Anti-corruption age: the key achievement of NACP, NABU, SAPO and others

Since 2014 the anti-corruption agencies have become crucial in fighting corruption. This story aggregates information on NACP, NABU, SAPO, HACC and ARMA
27 жовтня 2021 — Європейська правда