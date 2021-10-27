У Швеції третьою дозою вакцинуватимуть літніх людей і медперсонал

Швеція оголосила в середу, що запропонує бустерну дозу вакцини людям 65 років і старше, а також медичним працівникам і персоналу будинків престарілих.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише AP.

Міністр соціальних справ Лена Халленгрен заявила, що 1,5 мільйона шведів отримають бустерну дозу через шість місяців після другої дози. Йохан Карлсон, голова Агентства громадського здоров'я Швеції, додав, що зрештою всім у віці від 16 років запропонують додаткову дозу.

Швеція свого часу не закривала економіку, покладаючись на почуття громадянського обов’язку, щоб контролювати зараження. У вівторок країна повідомила про те, що смертність від хвороби перевищила 15 000.

У сусідній Данії третю дозу вакцини від коронавірусу запропонували людям похилого віку, персоналу медичних закладів і будинків престарілих, а також людям, які особливо схильні до ризику важкого перебігу хвороби і смерті.

Норвегія рекомендує жителям віком 65 років і старше отримувати бустерну дозу принаймні через шість місяців після другого щеплення.