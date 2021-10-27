В Швеции третьей дозой будут вакцинировать пожилых людей и медперсонал

Швеция объявила в среду, что предложит бустерную дозу вакцины людям 65 лет и старше, а также медицинским работникам и персоналу домов престарелых.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет AP.

Министр социальных дел Лена Халленгрен заявила, что 1,5 миллиона шведов получат бустерную дозу через шесть месяцев после второй дозы. Йохан Карлсон, глава Агентства общественного здоровья Швеции, добавил, что в конце концов всем в возрасте от 16 лет будет предложена дополнительная доза.

Швеция в свое время не закрывала экономику, полагаясь на чувство гражданского долга, чтобы контролировать заражение. Во вторник страна сообщила о том, что смертность от болезни превысила 15 тысяч.

В соседней Дании третью дозу вакцины от коронавируса предложили пожилым людям, персоналу медицинских учреждений и домов престарелых, а также людям, которые особенно подвержены риску тяжелого течения болезни и смерти.

Норвегия рекомендует жителям в возрасте 65 лет и старше получать бустерную дозу по крайней мере через шесть месяцев после второй прививки.