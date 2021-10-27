Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Словенії можуть ввести локдаун на тлі різкого стрибка заражень коронавірусом

Середа, 27 жовтня 2021, 18:57

Міністр охорони здоров’я Словенії в середу попередив, що країна може зіткнутися з кошмарним сценарієм, якщо не стримає різкий стрибок заражень коронавірусом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Міністр охорони здоров'я Янез Поклукар заявив, що в країні зафіксована найбільша кількість випадків захворювання за день з січня. Поклукар сказав, що за останні 24 години було підтверджено понад 3000 випадків зараження. Відділення інтенсивної терапії заповнені на 92%.

За його словами, невдовзі може бути запроваджений локдаун.

"Хоча ми зі страхом спостерігали за сусідньою Італією на початку епідемії, зараз ми знаходимося на переломному етапі через низький рівень вакцинації, і ми легко можемо мати сценарій Бергамо", – зазначив міністр, згадуючи найбільш постраждале італійське місто минулого року.

Словенія повністю вакцинувала близько 53% з 2 мільйонів людей, що значно нижче за середній показник вакцинації в цілому по ЄС.

"У нас є зброя та засоби, а саме вакцинація. І ми цим не користуємося", — сказав Поклукар.

Наразі Словенія вимагає ковід-сертифікати в якості вимоги доступу на робочі місця.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словенія
powered by lun.ua

Статті

Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза

РФ активно використовує нинішню енергетичну кризу, розпочавши газовий шантаж європейських країн. Чи здатна Європа протистояти цьому тиску?
29 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії

Учасники коаліційних переговорів вже погодили спільний 12-сторінковий документ із першими домовленостями. Частина з них безпосередньо стосується України.
28 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди