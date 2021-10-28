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У Франції понад 50% "лівих" виборців готові підтримати Макрона, щоб стримати крайніх правих

Четвер, 28 жовтня 2021, 10:39

Більше половини прихильників "зеленого" Янніка Жадо та мера Парижа, соціалістки Анн Ідальго, готові натомість вже в першому турі підтримати чинного президента Еммануеля Макрона, щоб не дати переваги крайнім правим кандидатам. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro, наводячи результати дослідження аналітичного центру Фундація Жан-Жоре, оприлюднені 28 жовтня.

Якби головним суперником Макрона став полеміст Ерік Земмур (який ще не заявив про намір балотуватися), то голосувати вже в першому турі за чинного президента на противагу йому готові 54% прихильників Янніка Жадо, 57% прихильників Анн Ідальго та 41% симпатиків "Нескореної Франції", яка має ще більш ліві погляди.

Опитування, на якому воно грунтується, проводилось BVA Opinion у вересні.

Як пояснює директорка BVA Opinion Аделаїд Зюльфікарпасік, схоже, що для багатьох виборців лівого спектру поглядів зараз важливіша "не присутність у другому турі - на даний момент дуже малоймовірна - "лівого" кандидата, а присутність кандидата, який був би гарантом системи та інституцій, чи не демократії загалом". На додачу, каже вона, на користь Макрона загалом сприятливо грає те, як країна пройшла кризу, зумовлену пандемією. 

Опитування проводилося онлайн 22-23 вересня серед населення Франції віком від 18 років - загалом 1000 осіб - методом квот. 

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Франція
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