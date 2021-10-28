Папа Римський отримав третю дозу вакцини від коронавірусу

Папа Римський Франциск був вакцинований третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Цю інформацію підтвердили у Ватикані, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

Перші дві дози вакцини 84-річний Папа отримав 13 січня та 3 лютого відповідно.

Франциск неодноразово наголошував, щеплення від COVID-19 – його моральний обов’язок. Він також висловився за призупинення дії патентів на вакцини від коронавірусу.

Наразі Ватикан запроваджує третю бустерну дозу вакцини для літніх людей і людей із проблемами зі здоров’ям і дотримується моделі політики вакцинації Італії.

Папа відмовився від своїх публічних щотижневих аудієнцій, коли коронавірус проник до Італії на початку минулого року. Натомість він проводив їх по відеозв'язку з Апостольської бібліотеки.