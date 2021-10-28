Папа Римский Франциск был вакцинирован третьей дозой вакцины от коронавируса.

Эту информацию подтвердили в Ватикане, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Первые две дозы вакцины 84-летний Папа получил 13 января и 3 февраля соответственно.

Франциск неоднократно отмечал, что прививка от COVID-19 – его моральный долг. Он также высказался за приостановку действия патентов на вакцины от коронавируса.

В настоящее время Ватикан вводит третью бустерную дозу вакцины для пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем и придерживается модели политики вакцинации Италии.

Папа отказался от своих публичных еженедельных аудиенций, когда коронавирус проник в Италию в начале прошлого года. Он проводил их по видеосвязи из Апостольской библиотеки.