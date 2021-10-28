Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання COVID-сертифікатів

Україна та Швейцарія домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу зі швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом у Києві.

"Я радий анонсувати, що ми домовилися про визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для вільних та безпечних подорожей громадян та бізнесу", - сказав Кулеба.

"Обмін нотами вже відбувся і запрошую всіх громадян на сайт Міністерства закордонних справ tripadvisor.mfa.gov.ua, де ви побачите оновлену останню інформацію про умови подорожей до Швейцарії", - додав міністр.

Кулеба наголосив, що взаємне визнання сертифікатів є дуже важливим кроком. "Насамперед, це крок довіри, який існує між нашими країнами", - додав він.

Нагадаємо, Болгарія віднесла Україну до списку країн із так званої "червоної зони", заборонивши в'їзд українським мандрівникам.

Водночас громадяни України можуть в’їжджати до Данії без вимоги робити тест на коронавірус перед поїздкою, їм також не потрібно самоізолюватися після прибуття.

Україна має залишитися як мінімум ще на два тижні у списку третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд.