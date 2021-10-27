Данія змінила правила в’їзду з України

Данський уряд з 25 жовтня скасував дію національної кольорової моделі, що групувала країни за рівнем захворюваності на коронавірус, із цієї дати правила в’їзду до країни змінилися.

Про це повідомило посольство України в Данії, пише "Європейська правда".

З 25 жовтня громадяни України можуть в’їжджати до Данії без вимоги робити тест на коронавірус перед поїздкою, їм також не потрібно самоізолюватися після прибуття.

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Водночас для в’їзду органам прикордонного контролю Данії потрібно пред’явити COVID-сертифікат ЄС або його еквівалент. Сертифікат, виданий українським Єдиним порталом державних послуг "Дія", також приймається, оскільки Україна приєдналася до системи цифрових COVID-сертифікатів ЄС.

Сертифікат має підтверджувати вакцинацію від коронавірусу однією чи двома дозами вакцини, негативний результат тестування на COVID-19 або одужання від захворювання.

У разі відсутності ковідного сертифікату громадянам України потрібно зробити тест протягом 24 годин після прибуття до Данії в одному з центрів тестування. Вимога щодо тестування на COVID-19 перед приїздом до Данії скасована.

Якщо громадянин України раніше хворів на COVID-19, але при цьому не має сертифіката, потрібно пред’явити медичну довідку, що підтверджує позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не менше ніж за 14 днів, але не більше ніж за рік до в’їзду в Данію.

В такому випадку, робити тест після прибуття в Данію непотрібно.

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Якщо громадянин України в’їжджає в Данію з країн, які Данія вважає країнами з "дуже високим ризиком інфікування, потрібно підтвердити повну вакцинацію або одужання від COVID-19.

В іншому випадку треба зробити тест відразу після прибуття до Данії (в аеропорту) та самоізолюватися на 10 днів.

Данський уряд залишив за собою право швидко відновити усі обмеження в разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з появою за кордоном нових варіантів коронавірусу, які можуть становити ризик для Данії.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у відео від Європейської правди.