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Украина и Швейцария договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

Четверг, 28 октября 2021, 18:43

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом в Киеве.

"Я рад анонсировать, что мы договорились о признании сертификатов о вакцинации от Covid-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса", - сказал Кулеба.

"Обмен нотами уже состоялся, и приглашаю всех граждан на сайт Министерства иностранных дел tripadvisor.mfa.gov.ua, где вы увидите обновленную последнюю информацию об условиях путешествий в Швейцарию", - добавил министр.

Кулеба подчеркнул, что взаимное признание сертификатов является очень важным шагом. "Прежде всего, это шаг доверия, которое существует между нашими странами", - добавил он.

Напомним, Болгария отнесла Украину в список стран из так называемой "красной зоны" с высоким уровнем заражения коронавирусом, запретив въезд украинским путешественникам.

В то же время граждане Украины могут въезжать в Данию без требования делать тест на коронавирус перед поездкой, им также не нужно самоизолироваться по прибытии.

Украина должна остаться как минимум еще две недели в списке третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд.

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Швейцария Туризм Коронавирус Вакцины
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