Глава МЗС Швейцарії розповів, коли Україна зможе повернути заморожені активи Януковича

Україна зможе повернути заморожені кошти колишнього президента Віктора Януковича після змін у судовій системі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві.

"Дійсно, йдеться про суму в 70 мільйонів і ці кошти належати України. Ми сьогодні про це говорили, дійсно минуло вже 7 років і ми сигналізували Україні, що залишається 3 роки. Але ми отримали позитивні запевнення в тому, що відбуваються необхідні процедури. Щойно ситуація в судовій сфері зміниться, кошти мають повернутися", - сказав Кассіс.

У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн) строком на 3 роки. Потім термін дії цього рішення не раз продовжували. Згідно швейцарського законодавства, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками.

Нагадаємо, у червні 2021 року Суд ЄС загальної юрисдикції вперше анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти Януковича.

Суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження на рік санкцій, накладених на колишнього президента і його сина Олександра.

Тобто рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. Вони полягали у заморожуванні активів.