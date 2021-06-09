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Суд ЄС вперше зняв старі санкції з Віктора Януковича

Середа, 9 червня 2021, 12:18

Суд ЄС загальної юрисдикції вперше анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти президента-втікача Віктора Януковича.

Про це "Європейській правді" у середу повідомили у пресслужбі суду.

Суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження санкцій, накладених на колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра. Тобто  рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. Вони полягали у заморожуванні активів.

"Рада ЄС не змогла продемонструвати, що права на захист і право на ефективний судовий захист були дотримані в кримінальних процесах, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження", - пояснив суд своє рішення.

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