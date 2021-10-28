Глава МИД Швейцарии рассказал, когда Украина сможет вернуть замороженные активы Януковича

Украина сможет вернуть замороженные средства бывшего президента Виктора Януковича после перемен в судебной системе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Действительно, речь идет о сумме 70 миллионов и эти средства принадлежат Украине. Мы сегодня об этом говорили, действительно прошло уже 7 лет, и мы сигнализировали Украине, что остается 3 года. Но мы получили положительные заверения в том, что проходят необходимые процедуры. Как только ситуация в судебной сфере изменится, средства должны вернуться", - сказал Кассис.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более $69 млн) сроком на 3 года. Затем срок действия этого решения неоднократно продлевали. Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки ограничена 10 годами.

Напомним, в июне 2021 года Суд ЕС всеобщей юрисдикции впервые аннулировал санкции Евросоюза, примененные против Януковича.

Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении на год санкций, наложенных на бывшего президента и его сына Александра. То есть решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.