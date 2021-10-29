Папа Римський перед кліматичним самітом закликав світових лідерів до рішучих дій

Папа Римський Франциск у своєму зверненні перед кліматичним самітом у Глазго закликав світових лідерів подбати про ефективні кроки у відповідь на ситуацію з довкіллям і дати "конкретну надію" наступним поколінням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Папа згадав також інші виклики, як триваюча пандемія та економічні труднощі, і закликав лідерів відреагувати на них рішучими рішеннями, щоб не втрачати можливості, які ці виклики створили.

"На ці кризи можна відреагувати відступом до ізоляціонізму, протекціонізму та експлуатації… Але з іншого боку, ми можемо побачити у них справжній шанс на зміни", - зазначив понтифік.

Він закликав відновити почуття спільної відповідальності за долю світу, зазначивши, що " кожен, ким би не був, може зробити свій внесок у реагування на безпрецедентну загрозу зміни клімату і руйнування нашого спільного дому".

Папа Римський має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Ватикані. Байден наразі вже прибув до Риму на саміт G20.



Як відомо, 31 жовтня у Глазго розпочнеться 26-та Конференція сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26.

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