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Укр / Рус

Папа Римский перед климатическим саммитом призвал мировых лидеров к решительным действиям

Пятница, 29 октября 2021, 10:33

Папа Римский Франциск в своем обращении перед климатическим саммитом в Глазго призвал мировых лидеров позаботиться об эффективных шагах в ответ на ситуацию с окружающей средой и дать "конкретную надежду" следующим поколениям.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Папа упомянул также другие вызовы, как продолжающаяся пандемия и экономические трудности, и призвал лидеров отреагировать на них решительными решениями, чтобы не упускать возможности, которые эти вызовы создали.

"На эти кризисы можно отреагировать отступлением к изоляционизму, протекционизму и эксплуатации… Но, с другой стороны, мы можем увидеть в них настоящий шанс на изменения", - отметил понтифик.

Он призвал восстановить чувство общей ответственности за судьбу мира, отметив, что "каждый, кем бы ни был, может внести свой вклад в реагирование на беспрецедентную угрозу изменения климата и разрушения нашего общего дома".

Папа Римский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Ватикане. Байден уже прибыл в Рим на саммит G20.

Как известно, 31 октября в Глазго начнется 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP26.

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