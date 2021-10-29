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У Пентагоні закликали союзників зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 12:07

США, які надають Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від агресії Росії, закликають союзників і партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки.

Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер під час онлайн-заходу Центру стратегічних та міжнародних досліджень, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Найперша річ, яку я хотіла б згадати – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальної оборонної допомоги", - сказала Купер.

Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні та Грузії новітні протитанкові системи "Джавелін", що стало яскравим прикладом забезпечення летальної оборонної допомоги Сполученими Штатами.

"У нас є низка союзників, котрі мають ці обмеження – деякі з них стосуються їхніх програм оборонної допомоги, але деякі також мають ці обмеження щодо продажу", - сказала представниця Пентагону.

"Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту", - зауважила Купер. 

Для цього, за її словами, мають бути зняті всі перепони.

У серпні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна все ще сподівається на постачання зброї від Німеччини. За його словами, Україна зверталася щодо постачань зброї до німецького уряду, проте отримувала відмови.

У травні речник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що чинний уряд Німеччини не надаватиме Україні озброєнь. Так він відреагував на заяву співголови партії "Зелених" Роберта Габека щодо доцільності надання Києву принаймні оборонної зброї.

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