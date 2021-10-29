У Нідерландах формування уряду затягнулось на рекордні 226 днів

Переговори щодо формування уряду в Нідерландах у п'ятницю стали найтривалішими за всю історію країни і тривають уже 226 днів.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Формування коаліції уряду Нідерландів часто займає місяці, але після виборів 17 березня переговори стали особливо затягнутими. Упродовж кількох місяців сторонам не вдавалося навіть вийти за межі питання про те, кого допустять за стіл переговорів.

На березневих виборах перемогла консервативна партія VVD на чолі з Марком Рютте, який є прем'єр-міністром із 2010 року. Але маючи лише 22% голосів, Рютте потребує підтримки як мінімум трьох молодших партнерів, щоб отримати більшість у парламенті.

Переговори припинилися незабаром після виборів, оскільки партії намагалися налагодити відносини після вотуму недовіри Рютте.

Оскільки спроби залучити інші партії за стіл переговорів не мали успіху, чотири партії, які керували Нідерландами з 2017 року, нарешті, погодилися спробувати розширити свою коаліцію минулого місяця, але з того часу про реальний прогрес не повідомлялося.

Водночас відсутність повністю функціонуючого уряду, схоже, не зашкодила нідерландській економіці. Вона швидко відновилася після спаду, пов'язаного з COVID-19, і може похвалитися одним із найвищих темпів зростання в Європі.

Слід зазначити, що це далеко на найдовший термін формування уряду серед європейських країн. Бельгія у період 2019-2020 років жила без уряду 653 дні.