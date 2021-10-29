Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Нидерландах формирование правительства затянулось на рекордные 226 дней

Пятница, 29 октября 2021, 12:36

Переговоры по формированию правительства в Нидерландах в пятницу стали самыми длительными за всю историю страны и продолжаются уже 226 дней.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Формирование коалиции правительства Нидерландов часто занимает три месяца, но после выборов 17 марта переговоры стали особенно затянутыми. За несколько месяцев сторонам не удавалось даже выйти за пределы вопроса о том, кого допустят за стол переговоров.

На мартовских выборах победила консервативная партия VVD во главе с Марком Рютте, являющимся премьер-министром с 2010 года. Но имея только 22% голосов, Рютте нуждается в поддержке как минимум трех младших партнеров, чтобы получить большинство в парламенте.

Переговоры прекратились вскоре после выборов, поскольку партии пытались наладить отношения после вотума недоверия Рютте.

Поскольку попытки привлечь другие партии за стол переговоров не имели успеха, четыре партии, руководившие Нидерландами с 2017 года, наконец согласились попытаться расширить свою коалицию в прошлом месяце, но с тех пор о реальном прогрессе не сообщалось.

В то же время отсутствие полностью функционирующего правительства, похоже, не помешало нидерландской экономике. Она быстро восстановилась после спада, связанного с COVID-19, и может похвастаться одним из самых высоких темпов роста в Европе.

Следует отметить, что это далеко на самый длинный срок формирования правительства среди европейских стран. Бельгия в период 2019-2020 годов жила без правительства 653 дня.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды
powered by lun.ua

Статьи

Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис

РФ активно использует нынешний энергетический кризис, начав газовый шантаж европейских стран. Способна ли Европа противостоять этому давлению? (укр.)
29 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды