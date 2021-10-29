В Нидерландах формирование правительства затянулось на рекордные 226 дней

Переговоры по формированию правительства в Нидерландах в пятницу стали самыми длительными за всю историю страны и продолжаются уже 226 дней.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Формирование коалиции правительства Нидерландов часто занимает три месяца, но после выборов 17 марта переговоры стали особенно затянутыми. За несколько месяцев сторонам не удавалось даже выйти за пределы вопроса о том, кого допустят за стол переговоров.

На мартовских выборах победила консервативная партия VVD во главе с Марком Рютте, являющимся премьер-министром с 2010 года. Но имея только 22% голосов, Рютте нуждается в поддержке как минимум трех младших партнеров, чтобы получить большинство в парламенте.

Переговоры прекратились вскоре после выборов, поскольку партии пытались наладить отношения после вотума недоверия Рютте.

Поскольку попытки привлечь другие партии за стол переговоров не имели успеха, четыре партии, руководившие Нидерландами с 2017 года, наконец согласились попытаться расширить свою коалицию в прошлом месяце, но с тех пор о реальном прогрессе не сообщалось.

В то же время отсутствие полностью функционирующего правительства, похоже, не помешало нидерландской экономике. Она быстро восстановилась после спада, связанного с COVID-19, и может похвастаться одним из самых высоких темпов роста в Европе.

Следует отметить, что это далеко на самый длинный срок формирования правительства среди европейских стран. Бельгия в период 2019-2020 годов жила без правительства 653 дня.