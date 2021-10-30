Західні дипломати на змогли отримати ковідні QR-коди в Росії

Іноземні дипломати, щеплені не зареєстрованими в Росії вакцинами від COVID, не змогли отримати QR-коди, необхідні для доступу до тих чи інших закладів на території РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на джерела пише видання "РБК".

Відзначається, що більшість щеплених іноземними вакцинами дипловатів не мають QR-кодів, хоча питання їх отримання ставилося перед МЗС Росії ще влітку, коли в Москві вводився доступ по QR-кодах у ресторани та кафе, а також на масові заходи чисельністю від 500 осіб.

Три джерела в іноземних дипмісіях повідомили виданню, що кілька посольств західних країн направили до російського зовнішньополітичного відомства колективного листа з проханням сприяти у видачі QR-кодів дипломатам, щепленим не схваленими в країні препаратами.

Однак через те, що систему було скасовано менше ніж через місяць після її запровадження, це питання тоді втратило актуальність і в результаті так і залишилося невирішеним.

У представництві Євросоюзу в РФ виданню підтвердили, що в МЗС було направлено різні запити, зокрема від імені країн-членів ЄС.

"Спочатку міністерство відреагувало позитивно, і деякі дипломати отримали QR-коди. Однак пізніше підхід міністерства змінився, отримати QR-код стало неможливо. Ми продовжуємо підтримувати контакт із міністерством з цього питання, але, на жаль, задовільного рішення поки що знайти не вдалося", - пояснили в представництві.

У європейській дипмісії додали, що прискорення цього процесу визнання еквівалентності цифрових COVID-сертифікатів ЄС могло б допомогти вирішити це питання.

Видання опитало дипломатів восьми західних посольств, але ніхто не зміг підтвердити факт отримання QR-кодів тими, хто був щеплений іноземними вакцинами.

У деяких посольствах є дипломати, які вирішили щепитися ще й російською вакциною для отримання QR-коду.

"Щодо досить обмеженої за чисельністю групи іноземних дипломатів, які вакцинувалися несертифікованими в Росії препаратами, то випадки оформлення їм QR-кодів розглядаються окремо. Наразі питання перебуває у опрацюванні", - повідомили РБК у російському Міністерстві закордонних справ.