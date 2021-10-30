Западные дипломаты не смогли получить ковыдние QR-коды в России

Иностранные дипломаты, привитые не зарегистрированными в России вакцинами от COVID, не смогли получить QR-коды, необходимые для доступа к тем или иным заведениям на территории РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники пишет издание "РБК".

Отмечается, что большинство привитых иностранными вакцинами дипломатов не имеют QR-кодов, хотя вопрос их получения ставился перед МИДом России еще летом, когда в Москве вводился доступ по QR-кодам в рестораны и кафе, а также на массовые мероприятия численностью от 500 человек.

Три источника в иностранных дипмиссиях сообщили изданию, что несколько посольств западных стран направили в российское внешнеполитическое ведомство коллективное письмо с просьбой содействовать в выдаче QR-кодов дипломатам, привитым не одобренными в стране препаратами.

Однако из-за того, что система была отменена менее чем через месяц после ее внедрения, этот вопрос тогда утратил актуальность и в результате так и остался нерешенным.

В представительстве Евросоюза в РФ изданию подтвердили, что в МИД были направлены разные запросы, в частности от имени стран-членов ЕС.

"Сначала министерство отреагировало положительно, и некоторые дипломаты получили QR-коды. Однако позже подход министерства изменился, получить QR-код стало невозможно. Мы продолжаем поддерживать контакт с министерством по этому вопросу, но, к сожалению, удовлетворительного решения пока найти не удалось" , – объяснили в представительстве.

В европейской дипмиссии добавили, что ускорение процесса признания эквивалентности цифровых COVID-сертификатов ЕС могло бы помочь решить этот вопрос.

Издание опросило дипломатов восьми западных посольств, но никто не смог подтвердить факт получения QR-кодов теми, кто был привит иностранными вакцинами.

В некоторых посольствах есть дипломаты, решившие привиться еще и российской вакциной для получения QR-кода.

"Что касается довольно ограниченной по численности группы иностранных дипломатов, которые вакцинировались несертифицированными в России препаратами, то случаи оформления им QR-кодов рассматриваются отдельно. В настоящее время вопрос находится в проработке", - сообщили РБК в российском Министерстве иностранных дел.