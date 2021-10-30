У Молдові розказали, за скільки купуватимуть газ в Росії у листопаді

Молдова в листопаді закуповуватиме газ у російського концерну "Газпром" за ціною $450 за тисячу кубометрів, потім ціна падатиме залежно від ціни на газ на біржах.

Про це 30 жовтня повідомив міністр інфраструктури Андрій Спину за підсумками переговорів з "Газпромом", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

За словами Спину, під час переговорів з представниками "Газпрому" було схвалено формулу розрахунку ціни, запропоновану молдовською стороною, яка ґрунтується на співвідношенні ринкової ціни на газ і нафту.

"З огляду на те, що йдеться про комерційні відносини між „Молдовагазом" та „Газпромом", ця формула може бути оприлюднена лише за згодою сторін. Виходячи із нинішніх ринкових цін, можу сказати, що на листопад ціна на газ буде приблизно $450 за тисячу кубометрів. Потім ціна падатиме залежно від ціни на газ на біржах. У нинішніх умовах це ціна вдвічі нижча за ринкову і нижчу за ту, що ми платили в жовтні", — заявив Спину.

Міністр підкреслив, що підписаний документ не передбачає жодних політичних умов, а також ніяк не торкається Придністров'я.

"Щодо боргу „Молдовагазу", ми домовилися провести незалежний аудит у 2022 році. На основі цього аудиту визначать суму, і ми проведемо переговори про те, як і коли „Молдовагаз" виплатить цей борг", – додав Спину.

29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

У жовтні Молдова отримала недостатні обсяги газу від "Газпрому" на підставі продовження терміну дії контракту на місяць із триразовим підвищенням ціни. Різницю в обсязі газу закупив державний Energocom за ринковими цінами.

Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Єврокомісія вже виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання газової кризи.