В Молдове рассказали, за сколько будут покупать газ у России в ноябре

Молдова в ноябре будет закупать газ у российского концерна "Газпром" по цене $450 за тысячу кубометров, затем цена будет падать в зависимости от цены газа на биржах.

Об этом 30 октября сообщил министр инфраструктуры Андрей Спыну по итогам переговоров с "Газпромом", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

По словам Спыну, в ходе переговоров с представителями "Газпрома" была одобрена формула расчета цены, предложенная молдавской стороной, основанная на соотношении рыночной цены на газ и нефть.

"Учитывая, что речь идет о коммерческих отношениях между "Молдовагазом" и "Газпромом", эта формула может быть обнародована только с согласия сторон. Исходя из нынешних рыночных цен, могу сказать, что на ноябрь цена на газ будет примерно $450 за тысячу кубометров. Затем цена будет падать в зависимости от цены на газ на биржах. В нынешних условиях это цена вдвое ниже рыночной и ниже той, что мы платили в октябре", - заявил Спыну.

Министр подчеркнул, что подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также никак не касается Приднестровья.

"Касательно долга "Молдовагаза", мы договорились провести независимый аудит в 2022 году. На основе этого аудита определят сумму, и мы проведем переговоры о том, как и когда "Молдовагаз" выплатит этот долг", – добавил Спыну.

29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на 5 лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.

В октябре Молдова получила недостаточные объемы газа от "Газпрома" на основании продления срока контракта на месяц с трехкратным повышением цены. Разницу в объеме газа закупил государственный Energocom по рыночным ценам.

Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

Еврокомиссия уже выделила Молдове 60 миллионов евро на преодоление газового кризиса.