Туреччина вимагає від України припинити використовувати фразу "турецький Байрактар"

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна повинна перестати використовувати вираз "турецький Bayraktar" для куплених ударних безпілотників, які використовуються на Донбасі.

Про це він заявив після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту G20, повідомляє "Європейська правда".

"Можливо, він був виготовлений в Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав Чавушоглу, якого цитує видання ABC Gazetesi.

"Якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні. Туреччину не можна в чомусь звинувачувати", - додав міністр

Чавушоглу додав, що під час боротьби з тероризмом Туреччина стикалася з різними видами зброї з різних країн.

"Іноді під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, у тому числі з Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав міністр.

Туреччина продала безпілотники "Bayraktar TB2" окрім України Катару, Азербайджану та Польщі.

Нагадаємо, у МЗС Німеччини заявили, що стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник категорично відкинув занепокоєння МЗС Німеччини у зв'язку зі застосуванням дрона "Байрактар" на Донбасі.

МЗС Франції у четвер також висловило стурбованість посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі та інформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника "Байрактар".