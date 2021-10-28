Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Київ після "занепокоєння" щодо "Байрактару" закликав Берлін поставити Москву на місце

Четвер, 28 жовтня 2021, 07:56

Посол України у Німеччині Андрій Мельник  категорично відкинув занепокоєння МЗС Німеччини у зв'язку зі застосуванням дрона "Байрактар" на Донбасі.

Про це Мельник розповів у коментарі виданню Bild, пише "Європейська правда".

 "Українська сторона категорично відкидає сьогоднішнє попередження Міністерства закордонних справ", - сказав Мельник.

Читайте також
В МЗС Німеччини занепокоєні, що дрони на Донбасі використовує не лише ОБСЄ

За його словами, Україна має "законне право на самооборону, коли її територія вдень і вночі бомбардується важкою російською зброєю, а мирні жителі та солдати гинуть".

З цієї причини Україна, за його словами, "закликає уряд Німеччини замість того, щоб висловлювати занепокоєння з приводу драматичної ситуації на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля як посередника, щоб скликати Нормандський саміт у Берліні, як було погоджено, і поставити Москву на місце".

26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".

У МЗС Німеччини заявили, що стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua

Статті

Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза

РФ активно використовує нинішню енергетичну кризу, розпочавши газовий шантаж європейських країн. Чи здатна Європа протистояти цьому тиску?
29 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії

Учасники коаліційних переговорів вже погодили спільний 12-сторінковий документ із першими домовленостями. Частина з них безпосередньо стосується України.
28 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди