Київ після "занепокоєння" щодо "Байрактару" закликав Берлін поставити Москву на місце

Посол України у Німеччині Андрій Мельник категорично відкинув занепокоєння МЗС Німеччини у зв'язку зі застосуванням дрона "Байрактар" на Донбасі.

Про це Мельник розповів у коментарі виданню Bild, пише "Європейська правда".

"Українська сторона категорично відкидає сьогоднішнє попередження Міністерства закордонних справ", - сказав Мельник.

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За його словами, Україна має "законне право на самооборону, коли її територія вдень і вночі бомбардується важкою російською зброєю, а мирні жителі та солдати гинуть".

З цієї причини Україна, за його словами, "закликає уряд Німеччини замість того, щоб висловлювати занепокоєння з приводу драматичної ситуації на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля як посередника, щоб скликати Нормандський саміт у Берліні, як було погоджено, і поставити Москву на місце".

26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".

У МЗС Німеччини заявили, що стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.