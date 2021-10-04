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У Литві хочуть платити по 100 євро за щеплення пенсіонерам старше 75 років

Понеділок, 4 жовтня 2021, 14:56

Міністерство соціальних справ Литви склало проєкт постанови, згідно з якою вакциновані від коронавірусу восени цього року літні люди отримають разову виплату в розмірі 100 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Згідно з проєктом міністерства, гроші за вакцинацію будуть запропоновані всім особам старше 75 років, які зроблять перше щеплення від COVID-19 після 1 вересня, а друге - не пізніше 1 грудня.

Також виплата пропонується і людям 75-років і старше, які в даний момент щеплення і до 1 квітня щепитимуться бустерною, тобто третьою або другою дозою в залежності від обраної вакцини.

Гроші пенсіонерам будуть виплачені в грудні і квітні.

"Мета пропозиції - фінансово заохотити людей похилого віку вакцинуватися від вірусу", - повідомило міністерство.

У Литві на цей момент повністю вакциновано від коронавірусу трохи менше 60% населення.

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Литва Вакцини
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