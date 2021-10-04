В Литве хотят платить по 100 евро за прививки пенсионерам старше 75 лет
Министерство социальных дел Литвы составил проект постановления, согласно которому вакцинированные от коронавируса осенью этого года пожилые получат разовую выплату в размере 100 евро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Согласно с проектом министерства, деньги за вакцинацию будут предложены всем лицам старше 75 лет, которые сделают первую прививку от COVID-19 после 1 сентября, а вторую - не позднее 1 декабря.
Также выплата предлагается и людям 75-лет и старше, которые в данный момент имеют прививки и до 1 апреля привьются бустерной, то есть третьей или второй дозой в зависимости от выбранной вакцины.
Деньги пенсионерам будут выплачены в декабре и апреле.
"Цель предложения - финансово поощрить пожилых людей вакцинироваться от вируса", - сообщило министерство.
В Литве на данный момент полностью вакцинированы от коронавируса чуть менее 60% населения.