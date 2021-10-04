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В Литве хотят платить по 100 евро за прививки пенсионерам старше 75 лет

Понедельник, 4 октября 2021, 14:56

Министерство социальных дел Литвы составил проект постановления, согласно которому вакцинированные от коронавируса осенью этого года пожилые получат разовую выплату в размере 100 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Согласно с проектом министерства, деньги за вакцинацию будут предложены всем лицам старше 75 лет, которые сделают первую прививку от COVID-19 после 1 сентября, а вторую - не позднее 1 декабря.

Также выплата предлагается и людям 75-лет и старше, которые в данный момент имеют прививки и до 1 апреля привьются бустерной, то есть третьей или второй дозой в зависимости от выбранной вакцины.

Деньги пенсионерам будут выплачены в декабре и апреле.

"Цель предложения - финансово поощрить пожилых людей вакцинироваться от вируса", - сообщило министерство.

В Литве на данный момент полностью вакцинированы от коронавируса чуть менее 60% населения.

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Литва Вакцины
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