У Польщі трьох українців затримали за підпал птахоферми і проникнення у крамницю

Поліція Мазовецького воєводства Польщі затримала українця, колишнього працівника птахоферми, який спільно з двома іншими співвітчизниками вчинив підпал на господарстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

За словами поліції у Жирардуві, у неділю черговий поліції отримав повідомлення про пожежу в господарських будівлях на території птахоферми у селі Каміон у Жирардувському повіті.

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Після гасіння пожежі виявилися, що можливою причиною міг стати підпал.

Записи із відеокамер показали, як троє чоловіків перелазять через паркан, один з них підкладає вогонь до будинку.

Після встановлення осіб зловмисників були затримані троє громадян України. Один з них виявився колишнім працівником птахоферми, при цьому він сам проінформував власника про пожежу.

За словами поліції, під час заходів на територію птахоферми прийшов власник сусідньої крамниці, який повідомив поліції, що в його магазин пробрались невідомі. Опису зловмисників відповідали двоє із затриманих у зв’язку із підпалом.

Затримані чоловіки у віці 23, 29 та 42 років були напідпитку. В організмі кожного з них виявили приблизно 2 проміле алкоголю.

Усім трьом затриманим громадянам України загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.