В Польше трех украинцев задержали за поджог птицефермы и проникновение в магазин

Полиция Мазовецкого воеводства Польши задержала украинца, бывшего работника птицефермы, который вместе с двумя другими соотечественниками совершил поджог в хозяйстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По словам полиции в Жирардуве, в воскресенье дежурный полиции получил сообщение о пожаре в хозяйственных постройках на территории птицефермы в селе Камион в Жирардувском повете.

После тушения пожара оказалось, что возможной причиной мог стать поджог.

Записи с видеокамер показали, как трое мужчин перелезают через забор, один из них поджигает дом.

После установления личности злоумышленников были задержаны трое граждан Украины. Один из них оказался бывшим работником птицефермы, при этом он сам проинформировал владельца о пожаре.

По словам полиции, во время мероприятий на территорию птицефермы пришел владелец соседнего магазина, который сообщил полиции, что в его магазин пробрались неизвестные. Описанию злоумышленников отвечали двое из задержанных в связи с поджогом.

Задержанные мужчины в возрасте 23, 29 и 42 лет были в состоянии опьянения. В организме каждого из них обнаружили около 2 промилле алкоголя.

Всем трем задержанным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.