У Польщі під час нанесення дорожньої розмітки загинув 23-річний українець
Субота, 2 жовтня 2021, 17:44
У Польщі під час нанесення дорожньої розмітки на трасі S17 між Любліном і Варшавою в п'ятницю загинув 23-річний громадянин України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wiadomosci.
Маркований Volkswagen Transporter дорожників стояв на аварійній смузі біля села Жижин, перед ним двоє робітників наносили горизонтальну розмітку на дорозі.
Неочікувано вантажівка з великою силою вдарила в задню частину автомобіля дорожників.
Сила зіткнення була настільки великою, що українець загинув на місці. Другий співробітник був доставлений в лікарню міста Пулави.
З водієм вантажівки нічого не сталося, він не потребував госпіталізації. Алкотестер показав, що він тверезий.
Відразу після інциденту дорога на місці аварії була перекрита. Причини аварії встановлює поліція.