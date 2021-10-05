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Україна обговорить із ЄС покарання за купівлю нелегальної деревини з України

Вівторок, 5 жовтня 2021, 10:39

Разом зі скасуванням Україною мораторію на експорт лісу-кругляка ЄС має забезпечити покарання для компаній, що купують контрабандну деревину з України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Прийняття мораторію на експорт необробленої деревини було вимушеним кроком України, і арбітраж погодився із цим – скасування мораторію буде невід’ємним від створення прозорого ринку лісу в Україні",- заявила вона.

"Скасувати мораторій – досить просто, але ми маємо створити прозору систему, що унеможливлює нелегальну вирубку. І це непросто. Це питання буде обговорено з ЄС (на найближчому саміті). Зокрема, ми хочемо обговорити унеможливлення купівлі європейськими компаніями нелегальної деревини з України", - додала вона.

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала, що позитивно оцінює законопроєкт №4197-д "Про ринок деревини".  

Як пояснювала у своїй статті ЄвроПравда, новий законопроєкт формально виконує рішення арбітражу, але прописана в ньому вимога до лісистості місцевості і відсутності червонокнижних видів на ділянках заготівлі де-факто на необмежений термін заблокує експорт деревини. 

Детальніше на цю тему: Кругляк 2.0: як Україна йде до нової суперечки з ЄС

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